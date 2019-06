EDP instalou novo posto de transformação em Oliveira Santa Maria

A freguesia de Oliveira Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão, nomeadamente a área envolvente à Avenida do Mosteiro, vai beneficiar de uma melhoria efetiva da qualidade do serviço disponibilizado pela EDP. O novo Posto de Transformação com uma potência de 250 KVA e um ramal de Média Tensão subterrâneo de 470 metros entrou em funcionamento esta segunda-feira, 3 de junho, trazendo claras vantagens para toda aquela zona.

De acordo com a empresa elétrica, a obra executada em articulação com o municipio de Vila Nova de Famalicão, representou um investimento de cerca de 55 mil euros e surge da necessidade de melhoria da qualidade de serviço numa zona que apresentava diversas queixas sobre o fornecimento de energia elétrica, estimando-se que cause impacto em cerca de 40 locais de consumo que passam a estar alimentados por esta nova infraestrutura.