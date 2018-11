Editora famalicense assinala 50º aniversário da obra azulejar de Charters de Almeida

A editora Centro Atlântico assinala o 50º aniversário da obra azulejar de Charters de Almeida, autor dos painéis de azulejo do edifício-sede da Fundação Cupertino de Miranda, criados em 1968, e dos painéis do edifício-sede do Jornal de Notícias, no Porto, de 1969.

A sessão de apresentação do livro «AZULEJO – O que é / What is» coordenado por Libório Manuel Silva e Rosário Salema de Carvalho, realizada em Lisboa, no passado dia 30 de outubro, contou com João Charters de Almeida, também autor do livro, como orador principal, com uma comunicação sobre a história da criação e instalação dos referidos revestimentos azulejares.