Economia: Nos 60 anos, AMOB apresenta nova máquina

A empresa AMOB celebra o 60.º aniversário com nova identidade e lançamento de um novo produto para trabalhos difíceis, com precisão e flexibilidade.

Assim é a eMOB Super Heavy Duty, da gama de máquinas de curvar tubo completamente elétricas; tem uma capacidade de curvar tubos até 225 mm de diâmetro.

Este produto está também na base da nova identidade da AMOB, uma empresa que reforça o seu posicionamento no panorama da inovação internacional ligada à área da indústria metalomecânica.

O empresário famalicense acredita que, «com o fornecimento de soluções na vanguarda da tecnologia em todo o mundo, o futuro da AMOB será cada vez mais global, mas sempre com assinatura portuguesa».

Para a AMOB, esta nova identidade e gama de produtos mantém-se alicerçada na postura e liderança de mercado e no valor da proximidade – ou não fosse do seu fundador, António Martins Oliveira Barros, a frase “Um dia vou ter amigos nos quatro cantos do mundo, amigos a quem os outros chamam clientes”.

Quanto à eMOB Super Heavy Duty, estas máquinas apresentam uma estrutura sólida e robusta, preparada para trabalhos exigentes em tubos com grandes diâmetros e espessuras. Aliando a força que existia nas máquinas hidráulicas à tecnologia presente nas máquinas totalmente elétricas, a eMOB Super Heavy Duty é uma solução para a curvatura de tubos de grandes dimensões, suportando cargas de trabalho e ciclos de produção rigorosos.

A máquina reduz ainda os tempos de manutenção, desgaste dos componentes e representa uma considerável poupança energética, podendo alcançar uma redução de 50% de consumo quando comparada com outras máquinas de igual tamanho.