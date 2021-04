Economia: Governo prepara aumento de 40 euros no salário mínimo

Em 2022 o salário mínimo nacional deverá subir mais 40 euros, avança esta sexta-feira, o JN/Dinheiro Vivo. Trata-se de um aumento de cerca de 6 por cento que elevam os atuais 665 euros para 705 euros por mês no próximo ano.

Esta informação foi avançada à publicação por fonte oficial do Ministério da Justiça. Recorde-se que a promessa de chegar aos 750 euros/mês em 2023, faz parte do programa do Governo liderado por António Costa.

Ao contrário do que aconteceu nos dois últimos anos, desta feita os funcionários públicos não terão tratamento diferenciado, estando previsto igual aumento no salário mínimo nacional.