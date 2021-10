Economia: Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário realiza-se em versão online

A Conferência Internacional do Têxtil e Vestuário – iTechStyle Summit está de regresso para a 4ª edição, desta vez em versão online, entre os dias 18 a 22 de outubro. Depois de um ano de interregno, pelas contingências da pandemia, a conferência organizada pelo CITEVE está de volta num formato que não corra o risco de novo adiamento.

Momentos de debate e reflexão sobre o conhecimento científico e tecnológico atual, envolvendo os players inovadores da indústria, fornecedores de tecnologia, investigadores, clusters e outros agentes ligados ao Sector Têxtil e do Vestuário de todo o mundo, são os objetivos a cumprir com esta iniciativa.

É esperada a participação de especialistas da indústria e academia, que vão partilhar os seus contributos sobre as tendências atuais, estratégias, oportunidades e desafios com foco em quatro grandes áreas: Sustentabilidade e Economia Circular, Digitalização e Indústria 4.0, Performance e Saúde e Bem-estar. O iTechStyle Summit 2021 abrirá, tal como nas edições anteriores, com um painel que se debruçará sobre as Megatrends globais.

A conferência terá lugar diariamente na semana de 18 a 22 de outubro, entre as 14h30 e as 17h00; as manhãs serão dedicadas a sessões de matchmaking, que permitirão aos participantes a realização de reuniões B2B.