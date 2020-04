Economia circular na sede do PSD

Na próxima sessão das “Segundas na Sede”, marcada para segunda-feira, dia 4 de maio, às 21 horas, estará em debate a economia circular e economia verde.

O convidado é Bruno Pereira da Silva, que atualmente desenvolve atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, em parceria com a indústria nacional e internacional, ao nível da sustentabilidade e da economia circular no Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) da Universidade do Minho.

Esta sessão é dinamizada pela JSD de Famalicão. A iniciativa volta a decorrer na plataforma Zoom, com inscrição prévia e com número limitado de participantes, sendo transmitida em direto na página de Facebook do PSD de Vila Nova de Famalicão.