Economia: 2021 foi o melhor ano de sempre das exportações têxteis e vestuário

O CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário aderiu ao “Pacto para Gestão da Água”, criado pela Católica Lisbon School of Business & Economics, tendo como prioridade uma maior consciencialização, conhecimento e disseminação de boas práticas para tornar a gestão dos recursos hídricos mais eficiente e prevenir os riscos associados à gestão da água.

A adesão do Centro Tecnológico é mais um passo na concretização do seu compromisso «com uma estratégia de crescimento assente no desenvolvimento sustentável». O CITEVE, segundo Braz Costa, encara este desenvolvimento na vertente económica, social e ambiental, «pelo que assinamos este pacto com a certeza de que será um forte contributo para um crescimento ancorado nos valores de inovação e competência indispensáveis para superar os desafios futuros da nossa indústria», garante o diretor-geral do CITEVE.

Na Indústria Têxtil e do Vestuário a água é um recurso essencial, dada a elevada quantidade que é utilizada, pelo que «é fundamental garantir uma gestão eficaz, através de medidas de mitigação no contexto das alterações climáticas, tais como redução e reutilização. O nosso objetivo ao assinar este pacto é desenvolver uma estratégia integrada no setor que promova as melhores práticas», acrescenta Ana Tavares, coordenadora da Agenda Estratégica para a Economia Sustentável, Bio e Circular do CITEVE.

O “Pacto para Gestão da Água” surgiu no âmbito do “Water Summit”, em junho de 2020, pelo Center for Responsible Business & Leadership da Católica-Lisbon, com o propósito de proporcionar aos participantes um entendimento sobre os desafios associados à utilização da água para o mundo dos negócios, numa lógica integrada e ao longo das cadeias de valor.

Nuno Moreira da Cruz, diretor executivo do Center for Responsible Business & Leadership, vê no CITEVE «um excelente parceiro para a prossecução deste objetivo, pela sua capacitação técnica e relevância de atuação num dos setores mais relevantes do tecido industrial português».