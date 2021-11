Com a chegada da quadra natalícia, a Associação de Pais da EB/JI de Oliveira Santa Maria, em colaboração com toda a comunidade escolar, decidiu decorar o estabelecimento de ensino com uma grande árvore de natal.

A árvore foi embelezada com garrafões reaproveitados e transformados em flores, seguindo a filosofia da eco-escola.

Muitas horas de trabalho depois, o resultado veio superar todas as expectativas e deixar a comunidade muito satisfeita.