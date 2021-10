EB Riba d’Ave: Três turmas que se mantiveram em aulas testaram negativo à Covid-19

Já foram revelados os resultados dos testes à Covid-19 às três turmas que continuam em aulas, na Escola Básica de Riba d’Ave que, nesta altura, tem cerca de uma dezena de casos positivo em toda a comunidade.

Segundo a representante da Associação de Pais deste estabelecimento de ensino, todos os alunos, professores e funcionários que não entraram em isolamento e, por isso, continuaram a sua atividade letiva normal, testaram negativo.

Os testes a todos os que frequentam a EB / JI de Riba d’Ave foram solicitados pelo Agrupamento de Escolas de Pedome para tranquilizar a comunidade e, simultaneamente, promover um rastreio completo a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, tiveram contacto com casos positivos.

De acordo com as autoridades de saúde, todas as turmas e profissionais que entraram em isolamento devem manter-se em casa até pelo menos ao final desta semana. O regresso à escola, decorrerá de forma faseada, com os primeiros alunos a voltarem às aulas na próxima segunda-feira.