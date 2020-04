EB Pedome promove campanha de recolha de produtos informáticos para serem doados a alunos

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Pedome da turma 6ºE, juntamente com a professora de Português, um representante da organização não governamental “Teach For Portugal” e a Associação de Pais do Agrupamento, decidiram levar a cabo uma campanha de recolha de equipamentos informáticos (computadores, tablets, telemóveis), que as pessoas ou empresas já não usem, de forma a que todos os alunos possam ter acesso a este bem tão precioso que é a educação.

Da campanha faz parte uma série no Youtube “La Casa de… Educação” que já conta com o seu primeiro episódio