EARO com sete campeões regionais

A Escola Atletismo Rosa Oliveira que participou nos dias 26 e 27 de maio nos Campeonatos Regionais de Infantis a Juvenis que se realizaram na pista 1º de maio em Braga, conquistou doze pódios regionais.

Em termos individuais conquistaram sete Títulos de Campeãs/ões Regionais, três de Vice Campeãs e dois de Sub Vice Campeãs.

Em destaque estiveram os seguintes atletas, Infantis: João Azevedo Campeão Regional nos 1000 e 600, Ana Faria Campeã Regional nos 1000 e 600; Iniciados: Francisco Silva Vice Campeão Regional nos 800 Rp e mínimos para os Campeonatos Nacionais, Ana Marinho Campeã Regional nos 800 rp e Vice Campeã nos 1500 com rp; Juvenis: Bruna Ortiga Campeã Regional 2000 Obst e Sub Vice Campeã nos 800. Beatriz Fernandes Vice Campeã Regional nos 800 e Campeã Regional nos 3000 rp, Lara Oliveira Sub Vice Campeã nos 3000.



Ainda no dia 26 a Earo participou na Corrida António Rodrigues, inserida na Festa do Associativismo Local e organizada pela associação Rumo Aventura, com vitória no escalão de seniores onde estiveram em destaque os atletas, Miguel Torres, Anabela Silva e Sara Raquel Oliveira