E-Redes com atendimento por videochamada

A E-REDES, empresa operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, lançou um serviço de atendimento por videochamada, através do qual todos os clientes podem interagir com a empresa, de forma cómoda, personalizada e sem sair de casa.

Graças a este novo serviço digital, qualquer cliente pode esclarecer dúvidas, submeter pedidos para uma nova ligação à rede elétrica, solicitar o aumento de potência, submeter documentação, entre outros temas, com toda a segurança e facilidade.

Para tal, basta agendar o atendimento com um assistente para o dia e horário que lhe for mais conveniente através do site da E-REDES (https://www.e-redes.pt/pt-pt/podemos-ajudar/click-2-call).

Após a validação do agendamento, o cliente receberá um email e/ou uma SMS com a confirmação do atendimento, o link e as respetivas instruções de acesso ao atendimento. Um dia antes da sessão, será ainda enviado um email a relembrar o agendamento.

Ao possibilitar um acesso remoto aos serviços prestados pelos assistentes dos Pontos de Atendimento, independentemente da geografia de quem solicita esta interação, a E-REDES garante a prestação de um serviço com altos níveis de qualidade e eficiência, determinantes para a satisfação final do cliente.