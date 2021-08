É possível marcar consultas e renovar carta de condução através de videochamada

O atendimento por videochamada foi alargado a mais seis serviços. A partir de hoje, passa a ser possível renovar a carta de condução, marcar uma consulta no centro de saúde, confirmar a alteração de morada do Cartão de Cidadão, pedir o certificado de registo criminal de pessoas singulares, alterar os dados associados à Chave Móvel Digital, ou associar atributos empresariais com o Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP) através de uma videochamada.

Desde junho, já era possível realizar por videochamada um conjunto de serviços, como pedir a Chave Móvel Digital, alterar a morada no Cartão de Cidadão e renovar de Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos. Esta possibilidade surge no âmbito da medida “ePortugal mais acessível” inscrita no programa SIMPLEX’20-21.

Para aceder a este apoio remoto, as pessoas devem recorrer ao serviço pretendido através da página ePortugal.gov.pt, devem selecionar a opção na barra lateral do site e agendar a videochamada. «Após o preenchimento dos dados solicitados e a escolha do dia e hora, o cidadão irá receber, em 15 minutos, um e-mail de confirmação. Na data agendada, será realizada a videochamada que permite aos cidadãos efetuar o serviço online com o auxílio do operador», explicou o Governo, em comunicado.

Os cidadãos também podem recorrer a esta iniciativa para serem encaminhados diretamente para atendimentos em assuntos interligados com a Autoridade Tributária, Instituto dos Registos e Notariado, Instituto da Segurança Social e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, através do Centro de Contacto Cidadão (300 003 990).