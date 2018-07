É para subir de divisão

O treinador do FC Famalicão assume, sem rodeios, que o objetivo da

época é a subida de divisão. No final da sessão de apresentação aos

sócios, que decorreu na noite desta sexta-feira, no anfiteatro do

Parque da Devesa, Sérgio Vieira, em declarações aos jornalistas, foi

claro ao afirmar que «as expetativas são as mais altas: fazer,

talvez, a época mais importante de sempre do clube. Fazê-lo crescer, contagiar todo o concelho e cumprir o objetivo principal que é colocar o clube na 1.ª Liga».

É, como considera, «um desafio de grande responsabilidade» e, por

isso, «temos que nos superar todos os dias» com a ajuda dos

adeptos «que têm que estar connosco nos bons e nos maus momentos.

Espero que estejamos sempre juntos», pediu.

A surpresa de noite foi a apresentação do avançado Luisinho, ex-

Académica, que acredita «numa boa campanha desportiva para

alcançarmos a subida de divisão».

O plantel, com 26 atletas, ainda não está fechado. Até ao final do

mercado de transferências ainda pode haver entradas e saídas.

O jogo de apresentação é já na próxima terça-feira, 17 de julho, às 19 horas, ante o Rio Ave.

(Foto, FC Famalicão)