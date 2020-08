É oficial: Rafael Defendi já comunicou a saída do Futebol Clube de Famalicão

O guarda-redes Rafael Defendi, que representou o Futebol Clube de Famalicão ao longo das últimas duas épocas, oficializou este fim de semana a saída do emblema famalicense.

Foi através de um post na rede social instagram que o brasileiro se despediu dos adeptos, agradecendo ao clube os últimos anos que descreve como tendo sido maravilhosos.

Obrigado Futebol Clube de Famalicão por esses dois anos maravilhosos. Foi um enorme prazer vestir essa camisola e sentir este amor de perdição. Obrigado a todos pelo apoio e carinho

Instagram: Rafael Defendi

Tal como a Cidade Hoje já havia noticiado, Rafael Defendi deve agora rumar ao sul do país para representar a formação do Farense.

Também esta semana um outro elemento do F.C.Famalicão, Fábio Martins, utilizou as redes sociais para comunicar a sua saída do clube.