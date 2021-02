É oficial: Jorge Silas é o novo treinador do F.C.Famalicão e já orientou equipa esta segunda-feira

Jorge Silas é o novo técnico do Futebol Clube de Famalicão.

A oficialização da contratação aconteceu esta segunda-feira, através do site oficial dos famalicenses.

O técnico, de 44 anos, que substitui João Pedro Sousa, tem contrato com o F.C.Famalicão até 2022.

Silas iniciou a carreira de treinador na temporada 2017/2018 ao serviço do Belenenses. Seguiu-se uma passagem pelo Sporting Clube de Portugal, clube do qual saiu a meio da época transata. Atualmente com mais de 70 jogos no principal escalão do futebol português, Silas vai abraçar o terceiro desafio como treinador principal.

A acompanhar o técnico estão José Pedro, Rui Nunes, Pedro Alves, Ricardo Dinis e Eduardo Marques.