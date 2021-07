É oficial: Bruno Alves é reforço do F.C.Famalicão

Tal como a Cidade Hoje havia avançado, na tarde desta quinta-feira, Bruno Alves é reforço do Futebol Clube de Famalicão.

A contratação foi oficializada pelo emblema famalicense, esta noite, através de um vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, o pai do jogador, Washington Alves, que jogou no clube em 1984/85, surge a “passar o testemunho” ao filho que acabou de fechar acordo com os famalicenses.

Bruno Alves, 39 anos, que nas últimas épocas representou os italianos do Parma, tinha vários convites, mas foi convencido pelo projeto apresentado pela SAD do FC Famalicão.