Tem 16 anos e é de Vila Verde o jovem que, ao final da tarde deste sábado, ficou gravemente ferido na perna depois de ter sido atingido pela hélice de uma embarcação, na Albufeira da Caniçada, Gerês.

As informações são avançadas pelo jornal Terras do Homem, de Vila Verde, que refere ainda que o jovem foi transportado para o Hospital de S.João, no Porto.

Imagem: Jornal Terras do Homem