E.B. 2,3 Júlio Brandão vence concurso nacional “No Poupar Está o Ganho”

No passado dia 12 de junho, a turma 5º 12 da E.B. 2,3 Júlio Brandão, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, depois de ter vencido a Fase Regional do Concurso teve de apresentar publicamente o seu trabalho na Sessão Solene de Encerramento da 8ª Edição do Projeto de Educação Financeira “No Poupar Está o Ganho” na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto, perante o Júri do concurso e perante os alunos das restantes turmas finalistas, tendo conquistado o 1º Lugar na categoria de 2º ciclo do ensino básico a nível nacional. Esta cerimónia contou com a presença da Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.

Numa adaptação do concurso televisivo “Quem quer ser milionário” para o jogo em powerpoint “Joga, Poupa, Ganha!”, o trabalho final apresentado pela turma 5º 12 consistiu num jogo, tipo quiz, que contemplou todos os temas de Educação Financeira, direcionados para o 2º ciclo. Um trabalho que expressou os conhecimentos adquiridos como: “Necessidades e Desejos”; “Despesas e Rendimentos”; “Poupança”; “Risco e Incerteza”; “Meios de Pagamento”. O seu carácter lúdico e pedagógico, a sua exequibilidade e a sua aplicabilidade foram as principais características deste trabalho.

Este projeto é o culminar de um trabalho multidisciplinar das disciplinas de Educação Musical, Educação Visual e Tecnológica, Informática, Literacia Financeira, Matemática e Português, desenvolvido ao longo do ano letivo.

O envolvimento da turma foi desde logo notório aquando da visita de estudo ao Museu do Papel Moeda e, posteriormente, na participação nas atividades propostas pelo Serviço de Educação do Museu, na utilização da plataforma eletrónica através da realização de fichas de trabalho e nas diversas sessões de educação financeira realizadas na turma.

Numa iniciativa promovida pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, do Porto, o concurso “No Poupar Está o Ganho” insere-se no programa de educação financeira para as escolas, envolvendo cerca de 6 000 alunos de 29 Municípios.