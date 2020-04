“E agora? Que economia depois da pandemia” com Pires de Lima

António Pires de Lima, economista e ex-Ministro com a pasta da economia, é o próximo convidado da Concelhia do CDS, nos encontros online que tem promovido.

A iniciativa, com o tema “E agora? Que Economia depois da pandemia”, decorre esta terça-feira, a partir das 21h30, na plataforma zoom e pode ser acompanhada em direto na página da Concelhia do CDS-PP no Facebook.

Para além de Pires de Lima, o debate conta, entre outros, com Paulo Núncio, advogado e ex-Secretário de Estado dos assuntos fiscais; de Adolfo Mesquita Nunes, ex-Secretário de Estado do Turismo; de Augusto Lima, vereador na Câmara de Famalicão com os assuntos económicos; de Xavier Ferreira, presidente da ACIF; e de Nuno Melo, eurodeputado.