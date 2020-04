Durante a Páscoa não pode sair do concelho onde reside

Entre 9 e 15 de abril, período da Páscoa, estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência.

A determinação consta do decreto do Governo que regulamenta a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias.

Fonte governamental assumiu à agência Lusa que esta limitação foi aprovada na reunião do Conselho de Ministros que decorre no Palácio da Ajuda. O único ponto desta reunião é a aprovação do diploma que regulamenta a prorrogação do estado de emergência que será decretado pelo Presidente da República.

Além desta medida, o executivo de António Costa prepara-se para limitar a duas pessoas a capacidade de transporte em veículos ligeiros, excetuando familiares diretos. Esta medida vai vigorar durante o período de renovação do estado de emergência, adiantou à Lusa a mesma fonte do executivo.