Duplicou o número de internados com Covid-19 no Hospital de Famalicão

A unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave tem seis pessoas internadas infetadas com o vírus da Covid-19, o dobro da semana anterior.

Apesar do aumento, a situação está a ser encarada com tranquilidade e a unidade está muito longe de ficar lotada e sem capacidade de resposta.

Recordamos que o relatório da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira, que reporta a situação pandémica em cada concelho mostra um novo aumento de casos em Famalicão. Atualmente há 360 casos por cem mil habitantes, quando no anterior boletim registavam-se 246.