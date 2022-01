Duatlo de Famalicão regressa ao Parque da Devesa a 20 de março

Os famalicenses têm, a partir de hoje, 4 de janeiro, um novo espaço de estacionamento público gratuito junto de equipamentos públicos como o Centro de Emprego, a Loja de Cidadão e a Biblioteca Municipal. A Câmara Municipal decidiu abrir o Parque de Estacionamento coberto da Casa das Artes, que possui 98 lugares, de segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 20h, aumentando assim, a resposta de estacionamento na periferia do centro urbano. O parque também continuará a abrir em horário noturno nos dias de espetáculos na Casa das Artes.

Dada a sua proximidade à Loja de Cidadão, a abertura do parque em dias úteis surge como uma alternativa válida ao estacionamento de rua, uma vez que o parque da Casa das Artes encontra-se a cerca de 500 metros deste serviço – através do Parque de Sinçães. Está também acessível o parque exterior do mesmo espaço, com 108 lugares disponíveis.

Com estes novos lugares de estacionamento público, eleva-se para cerca de 1800, o número de lugares gratuitos disponíveis na envolvente ao centro urbano de Famalicão. Para além da Casa das Artes, também é possível estacionar na Praça D. Maria II (107 lugares), no Campo Mouzinho de Albuquerque (184 lugares), no Parque do Campo da Feira (800 lugares), exceto à quarta-feira, no Parque Provisório da Antiga Central de Camionagem (150 lugares) e no Parque da Devesa, junto à Central de Camionagem (347 lugares).