Duatlo de Famalicão consagra os campeões nacionais

O ”Duatlo Famalicão – A Cimenteira do Louro” realiza-se na manhã de 29 de março e as inscrições decorrem http://www.duatlo.com/

A edição deste ano, novamente com a cobertura televisiva da RTP, vai consagrar os campeões nacionais de duatlo cross. Mas, para além de contar para o campeonato nacional, a prova organizada pelos Amigos do Pedal também está aberta a todos os interessados, a solo ou em estafeta. Tudo começa com uma corrida de 5km, seguem-se 20km de BTT e, por último, nova corrida de 2,3km.