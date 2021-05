No próximo domingo e quinta-feira, dia 10 de junho, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove duas colheitas de sangue. Este domingo, entre as 9 e as 12h30, na sede dos escuteiros do agrupamento nº 442 de Oliveira Santa Maria.

Na quinta-feira, dia 10, igual iniciativa decorre no Centro Pastoral de Santo Adrião, em Famalicão, das 9 às 13 horas.

As colheitas são realizadas pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.