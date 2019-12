Duarte Gomes já não é treinador do GD Fradelos

Após a derrota, com o Urgeses, 3-4, num jogo com muita polémica, o treinador Duarte Gomes e a direção do Fradelos chegaram a acordo para a rescisão do contrato. Do jogo de domingo passado, a contar para a Divisão de Honra da AF Braga, sobra muita polémica, com a equipa de arbitragem a expulsar três jogadores e o treinador adjunto do Fradelos.

Recorde-se que o GD Fradelos, que subiu na época passada, compete na Divisão de Honra da AF Braga, série B, ocupando a décima terceira posição, com 10 pontos em 13 jornadas.

(Foto arquivo/GD Fradelos)