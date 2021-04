Drible lança 3 marcas no novo mercado municipal de Famalicão!

“A Praça” é o novo espaço de convívio que está a nascer na cidade de Vila Nova de Famalicão e que promete não deixar os famalicenses indiferentes! É um espaço onde a diversidade não faltará, com a presença de diversas marcas do setor da restauração e alimentação, desde restaurantes, a comércio de alimentos.

Em Março foram reveladas, através dos canais digitais do novo espaço, as três novidades que irão estar presentes no Novo Mercado Municipal de V.N. de Famalicão: O “La Via”, a “Tapearia” e a “Caramella”.

A Drible é a empresa responsável pelo lançamento das três marcas na Praça. Além disso, é a agência de marketing que criou a identidade das mesmas, bem como os diversos suportes que serão utilizados para comunicar, tanto digital como presencialmente.

LA VIA

Tudo o que pode esperar do La Via, é uma viagem de sabores únicos e autênticos até Itália, logo após a primeira dentada! Este restaurante será uma paragem obrigatória para os verdadeiros food lovers. Em breve, será possível desfrutar de um ambiente acolhedor, juntamente com a excelência de pratos inovadores, que primam pela seleção de ingredientes de primeira qualidade, sempre frescos.

A TAPEARIA

A Tapearia promete “as melhores tapas do mundo e arredores”. Serão o petisco ideal para passar bons momentos de descontração na melhor companhia. Se o seu grupo de amigos nunca sabe para onde ir nos fins de tarde, aqui fica uma sugestão bastante promissora para um futuro muito próximo.

CARAMELLA

E como este novo espaço não ficaria completo sem uma cafetaria, apresentamos-lhe a Caramella. É aqui que poderá saborear os melhores pequenos-almoços e lanches. Terá disponível uma grande variedade de escolha, desde crepes a waffles. Imagine estas pequenas maravilhas num só espaço, com a certeza que o mais difícil será escolher! Conhece a famosa expressão, “Quando o confinamento acabar, combinamos um café?” Pois é, agora já sabe onde levar os seus amigos sem os desiludir!

“Para nós, Drible é, naturalmente, um gosto acrescido criar identidades para empresas famalicenses! O nosso papel vai muito além da criação de um logótipo, passa por “desenhar” conceitos que trazem à marca pontos diferenciadores, fazendo com que os próprios consumidores assumam um papel de destaque na história de cada uma delas.

Estes clientes já são nossos parceiros e, mais uma vez a junção da sua experiência e know-how, à nossa visão proporcionou um fantástico resultado! Não temos dúvidas que estes negócios terão muito sucesso no Novo Mercado Municipal.” , garante Vitor Brandão, CEO