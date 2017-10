DOZE PROPOSTAS EMPREENDEDORAS

De 7 a 10 de novembro, as escolas do concelho mostram o que valem, em mais uma edição da iniciativa “O Meu Projeto é Empreendedor”. O concurso promovido pela Rede Famalicão Empreende, que reúne instituições de ensino e a própria Câmara Municipal, pretende valorizar a oferta de ensino profissional onde já 53% dos alunos opta por esta via.

Os doze projetos desta edição, referente ao ano letivo passado, foram selecionados entre 21 Provas de Aptidão Profissional e têm como autores alunos do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, CIOR, Didáxis de Riba de Ave, Alfacoop, Forave, Instituto Nun’Alvres e Agrupamento de Escolas D. Sancho I.

De 7 a 10 de novembro os trabalhos estarão expostos numa mostra, aberta ao público, que decorrerá no Centro Cívico de Famalicão. No último dia, pelas 20h30, terá lugar a sessão solene de entrega de prémios atribuídos pelas empresas associadas a esta edição.