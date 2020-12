O pior da depressão apelidada de Dora parece já ter passado, dizem as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

As temperaturas vão começar a subir a partir de domingo mas não devem ir além dos 14 graus de máxima durante toda a próxima semana.

Também no mesmo período de tempo, até pelo menos dia 14, a chuva vai-se manter, com períodos onde pode cair com alguma intensidade.

