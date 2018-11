Donos de um estabelecimento comercial em Barcelos terão simulado furto de máquina de tabaco

A GNR constituiu arguidos os proprietários de um estabelecimento comercial, em Barcelos, por alegadamente simularem um furto numa máquina de tabaco.

Em comunicado, aquela força policial refere que os proprietários denunciaram o furto, mas a investigação acabou por concluir que se tratava de uma simulação.

“Os proprietários do estabelecimento simularam o arrombamento da máquina, com o intuito de se apropriarem do dinheiro e do tabaco, para venda posterior e ganho total do valor da venda”, acrescenta o comunicado.

Da ação, resultou a apreensão de 92 maços de tabaco, 100 euros, uma serra metálica, um par de luvas e uma chave de fendas.

Os proprietários, um homem e uma mulher, de 37 e 36 anos, foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.