O Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/Televisão) convida-o para a Festa da Cerveja, D. Maria Beer Fest. Depois do sucesso do ano anterior, esperam-se milhares de pessoas na Praça D. Maria II, bem no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, para experimentarem cerveja artesanal, acompanhada por bons petiscos. Se parece perfeito, junte a isto muita animação.

São quatro dias de festa. Hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas. No sábado e no domingo arranca às 12 horas. Em stands, estarão dezoito cervejeiras artesanais, num total de 200 marcas; ao lado estão 10 espaços de street food, e a animação com 13 artistas.

Na animação, garantida pelo CCF, hoje, quinta-feira, atuam Eliene Nunes, Ecos da Tuna e José Santos; na sexta-feira sobem ao palco os Alunos de Apollo, L Blues, José Santos: o sábado traz Last Chance e Vilaça; na tarde de domingo, apresentam-se Segura te 4TE, Nelo Silva e Cristiana, Will Souto, Andanças (Ballet).

Uma oportunidade para sair com a família, brindar com os amigos e despedir-se do Verão.

O Beer Fest faz parte do programa municipal “Dias À Mesa” que, neste fim de semana, promove a francesinha em restaurantes aderentes.