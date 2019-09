Dois novos empreendimentos nascem em Famalicão

Vila nova de Famalicão receberá brevemente dois novos complexos habitacionais que pretendem melhorar a qualidade de vida das famílias, onde a segurança e tranquilidade imperam.

Miravilla surge numa área privilegiada da cidade de Vila Nova de Famalicão, na Rua D. Jorge Ortiga em Calendário, apenas a 500 metros do centro da cidade. Com vista panorâmica sobre a cidade e uma ampla zona verde, este empreendimento torna-se um dos locais de eleição para quem pretende residir numa zona central onde a natureza e a tranquilidade se unem, permanecendo sempre perto de todos acessos, escolas, comércios e principais serviços.

De um total de 6 apartamentos, todos eles de tipologia T3 com áreas desde 155m2: os apartamentos do 2º andar contam com amplos terraços e os do rés do chão com jardim privativo. O design interior é atrativo, elegante e de alta qualidade de construção. Estes apartamentos contam todos com uma garagem fechada para 2 viaturas, estando apenas disponíveis neste momento 3 para compra.

Não muito distante, dentro do perímetro urbano da cidade de Famalicão, está ser construído o Vila Nova Residences , junto à escola primária de Fontelo, num amplo espaço verde, constituído por 3 blocos num total de 24 frações, todos de tipologia T3.

Estrategicamente localizado, próximo dos principais serviços, oferta comercial e pontos rápidos de acesso, este novo empreendimento proporcionará o conforto e comodidade tão aguardado na cidade.

A grande vantagem da compra de um apartamento no complexo Vila Nova Residences é sem dúvida o valor de comercialização, uma vez que se tratam de imóveis minimalistas, elegantes, com áreas generosas, acabamentos pormenorizados e materiais de excelente qualidade.

Estes dois novos empreendimentos destacam-se ainda pela localização estratégica, com rápidos pontos de acesso ao centro da cidade, a auto-estradas e meios de transporte, permitindo uma maior proximidade com cidades vizinhas, como é o caso de Guimarães, Braga, Porto ou Póvoa de Varzim.

Poderá obter mais informações sobre os detalhes destes dois novos empreendimentos, comercializados pela Equipa Cristina Carvalho da RE/MAX através do e-mail [email protected] ou através do contacto telefónico +351 910 102 220.