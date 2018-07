Dois menores entre as cinco vítimas de acidente na EN 103 em Barcelos

Uma violenta colisão a envolver dois carros provocou cinco vítimas, entre as quais dois menores, esta sexta feira ao início da noite no concelho de Barcelos. O acidente, que cortou a Estrada Nacional (EN) 103, aconteceu no acesso à zona comercial da Várzea. Dois carros, um Porche e um Opel, envolveram-se numa colisão.

A via teve que ser cortada ao trânsito, sendo que as vítimas adultas são todas mulheres. Há ainda duas crianças, uma com 15 meses de idade.

Segundo o Diário do Minho, apesar do aparato, os feridos são todos ligeiros.

Os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos socorreram os feridos que foram transportados para o Hospital de Braga.

A GNR de Barcelos tomou conta da ocorrência, sendo que no socorro estiveram envolvidos oito operacionais apoiados por quatro ambulâncias.