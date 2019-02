Dois despistes, na manhã desta quarta-feira, provocaram dois feridos ligeiros. Em S. Cosme do Vale, na Avenida de Pousada, um veículo ligeiro saiu da via e embateu numa casa; o outro acidente aconteceu antes da saída para A3, sentido Guimarães-Famalicão, com um pesado de mercadorias.

Segundo informações recolhidas, destes dois acidentes há a registar ferimentos ligeiros nos condutores das viaturas.