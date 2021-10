Dois feridos ligeiros é o resultado de um acidente na A3, hoje ao início da noite no concelho de Braga.

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses, com 12 operacionais apoiados por quatro viaturas, socorreram as vítimas.

Estas foram transportadas para o Hospital de Braga com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR e concessionária da auto-estrada estiveram no local, no troço da via que passa entre Guisande e Oliveira São Pedro, para registar a ocorrência.