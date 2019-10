Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de viação, registado ao início da noite desta quinta-feira, na freguesia de Seide, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente, um choque frontal, aconteceu cerca das 19h30, na Rua de S.Miguel, nas proximidades do acesso da autoestrada.

As vítimas, por apresentarem ferimentos considerados ligeiros, foram encaminhadas pelos bombeiros voluntários de Famalicão para a unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave.