Dois famalicenses na única lista candidata à direção da FNA

Carlos Alberto Cunha recandidata-se a mais um mandato na direção regional da Fraternidade Nuno Álvares de Braga, que vai a votos no dia 29 de fevereiro.

O candidato tem estado em contacto com os escuteiros adultos para apresentar as suas propostas. À Cidade Hoje explicou os pontos essenciais do seu projeto, que passam por um reforço das medidas tomadas no mandato anterior.

Para os próximos três anos (2020-22), Carlos Alberto Cunha pretende aumentar a proximidade aos 71 núcleos existentes e incrementar a participação no voluntariado ambiental, «que é um problema do quotidiano que nos afeta a todos», como reconhece o candidato, prometendo estabelecer parcerias com organismos públicos, para chegar mais perto dos problemas. Outra medida diz respeito à formação dos escuteiros adultos, algo que já existe mas que a FNA quer incrementar para chegar a todos os escuteiros que entram neste organismo.

Ao nível das atividades da FNA, o objetivo de Carlos Alberto Cunha é dar continuidade às mesmas, com destaque para o acampamento regional em 2022, que desta vez será em Braga.

A Fraternidade Nuno Álvares vai a votos no dia 29 de fevereiro, e da lista única fazem parte dois famalicenses: Fernando Pereira e Tomás Gonçalves, dos núcleos de Pedome e Oliveira Santa Maria, respetivamente. Na diocese de Braga existem 71 Núcleos e 1200 associados, o que faz dela a maior do país.