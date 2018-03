Dois detidos por excesso de álcool em Braga e Famalicão

Dois homens foram detidos por condução de veículo automóvel sob influência do álcool.

De acordo com as autoridades, as situações ocorreram quinta feira de madrugada, sendo que o primeiro acaso aconteceu às 00h25, na cidade de Braga, na Rua José Afonso.

Assim, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um cidadão com 46 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência do álcool, quando submetido ao teste de alcoolemia, apresentou uma TAS de 1,33 g/l no sangue.

Já na passada quarta-feria, em Famalicão, pelas 02h20 na Praça 1.º de Maio, foi detido pela PSP um cidadão com 56 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência do álcool, quando submetido ao teste de alcoolemia, apresentou uma TAS de 1,58 g/l no sangue.

Os detidos foram notificados para comparecerem, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Braga e Vila Nova de Famalicão, respetivamente.