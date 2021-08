Dois centros de vacinação de Lisboa abertos até à 1h00 e com DJ

Os dois centros de vacinação do Agrupamento de Centros de Saúde Loures e Odivelas (ACES) vão estar abertos das 9h00 de sábado até à 1h00 de domingo. O objetivo do ACES é incentivar os jovens a aderir à vacinação, proporcionando-lhes um ambiente em que se sentem mais enquadrados.

De acordo com o diretor executivo do ACES, António Alexandre, em declarações ao Diário de Notícias, a ideia inicial era concretizar a iniciativa na altura dos Santos Populares. Como não houve festejos e «a faixa etária que estava a ser vacinada era mais velha», «decidimos aproveitar este fim de semana de vacinação na modalidade Casa Aberta para os jovens para avançar com o projeto», referiu.

Os centros de vacinação, das 9h00 às 22h00, vão vacinar as pessoas com marcação. A partir das 22h00, «estaremos prontos para receber todos os jovens que quiserem vacinar-se sem marcação», explicou o diretor executivo do ACES. «A Casa Aberta abre a partir das 22.00, mas a animação com os DJ começa pelas 20:00, já que a intenção é aproximar os jovens da vacinação e tentar vacinar o maior número possível deles, sem que para isso tenham de prescindir de outras atividades que possam ter já programadas», admitiu.

«A esperança é que esta iniciativa seja aceite por um grande número de jovens e que estes apareçam para se protegerem contra a Covid-19», acrescentou.