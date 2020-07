Dois árbitros do Núcleo de V. N. Famalicão com boas classificações

Fábio André Silva, do Núcleo de Árbitros de Famalicão, terminou a presente época em quinto lugar da categoria C3 Avançada, dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol. Com esta classificação, foi promovido à categoria C2, com presença assegurada nos jogos do Campeonato de Portugal da próxima época.

A árbitra internacional famalicense Teresa Oliveira, pertencente à categoria CF1, fechou a época em segundo lugar.

Duas classificações de bom nível «que para nós é motivo de orgulho», assinala o Núcleo de Árbitros de Famalicão.