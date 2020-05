Distrital do CDS promove conferência online com Paulo Portas

“O desconfinamento da política europeia. Uma visão do centro direita” é o tema do debate que a distrital do CDS promove, esta terça-feira, a partir das 21h30 com transmissão em facebook.com/cdsppfazsentidoembraga/

Para discutir e analisar “Que caminho na União Europeia e que politicas num tempo novo pós pandemia?», a distrital liderada pelo famalicense Nuno Melo, convida o ex-ministro Paulo Portas e Esteban González Pons, deputado no Parlamento Europeu, eleito pelo Partido Popular Espanhol, Vice-Presidente do PPE no Parlamento Europeu, onde é membro da Comissão de Assuntos Constitucionais e de Assuntos económicos.