Distrital de Xadrez Escolar – Infantis

Decorreu no passado sábado, 2 de junho, na Escola Secundária Padre Benjamim Salgado em Joane, o distrital de xadrez escolar para os escalões de infantis.

O grupo equipa de xadrez escolar da escola básica de Pedome conseguiu apurar para esta fase avançada da competição 16 alunos num total de 65 participantes oriundos das restantes escolas do distrito de Braga.

Tanto no escalão Infantis A como em Infantis B, o nosso grupo equipa obteve o 3º lugar na classificação coletiva. Individualmente Helena Pacheco sagrou-se vice-campeã distrital no escalão infantis A enquanto Sónia Silva ficou na terceira posição no escalão Infantis B.