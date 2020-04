Diretora de Lar famalicense indignada: Utente suspeito vai para o hospital e regressa sem teste covid

A diretora do lar Jorge Reis, em Outiz, está preocupada com o tratamento que o sistema nacional de saúde dá aos suspeitos de covid-19.

Virgínia Barbosa relatou o episódio que viveu com um utente daquela instituição.

O nosso utente foi para o hospital e enviaram-no de volta para o lar sem fazer o teste e sem dar qualquer diagnóstico.

Declarações de Virgínia Barbosa – Diretora do lar Jorge Reis

O utente em questão apresentava febre e tosse seca, sintomas compatíveis com o novo coronavírus. Foi transportado para o hospital pelo INEM.

A situação reportada pela diretora do lar, onde terá havido uma falha do SNS, registou-se na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Atualização: A Cidade Hoje recebeu a informação de que o utente visado nesta notícia já terá feito o teste para o Covid-19. Encontra-se a aguardar resultado.