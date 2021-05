Diretor Desportivo abandona F.C.Famalicão

O diretor desportivo do Futebol Clube de Famalicão, Mário Branco, cessou funções com emblema famalicense.

Esta rescisão aconteceu a pedido de Mário Branco, esclarece a SAD do F.C.Famalicão em comunicado publicado no site oficial.

Apesar de ter mais um ano de contrato com o Futebol Clube de Famalicão, solicitei a minha saída do clube. Agradeço à administração da SAD pela oportunidade de representar um clube com um projeto estruturado e com todas as condições para cimentar uma posição relevante no panorama do futebol português