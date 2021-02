Diretor da OCDE apresenta Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social de Famalicão

O Relatório de Sustentabilidade e Responsabilidade Social (RSRS) do Município de Vila Nova de Famalicão de 2020 é apresentado na próxima terça-feira, pelas 16 horas, durante um Webinar transmitido no portal do município (www.famalicao.pt) e na página de facebook (www.facebook.com/municipiodevnfamalicao),

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal; o Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), Jorge Moreira da Silva; e o Diretor Municipal, Vitor Moreira, são intervenientes nesta sessão

O RSRS, elaborado pela segunda vez, dá a conhecer a atividade municipal de uma forma integrada e global evidenciando o seu contributo para a promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social no território, conferindo o que está a ser feito e como está a ser feito; onde são investidos os recursos (financeiros, materiais ou humanos) do município e como se está a cumprir o plano estratégico delineado.

O relatório que vai ser apresentado «corresponde a um processo de identificação e divulgação do desempenho sustentável, refletindo uma estratégia de gestão voltada para o futuro, baseada em informações consistentes sobre os impactos das nossas medidas», palavras de Paulo Cunha que assinala que pelo relatório é disponibilizado aos munícipes, «uma leitura dos nossos indicadores sociais, económicos e ambientais».