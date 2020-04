Diogo Gonçalves e o regresso ao Benfica: «No final da época decide-se»

Diogo Gonçalves esteve “Em direto com…”, do FC Famalicão, respondendo a perguntas de adeptos e até de companheiros de equipa e ex-colegas. Desde logo, vincou que não sabe se regressa ao Benfica, clube a que pertence. «Tenho muita estima pelo Famalicão, mas sou atleta do Benfica e não sei o que vai acontecer. A época ainda não terminou. No final decide-se, mas o Famalicão estará sempre no meu coração».

O jogo que mais o marcou foi o segundo encontro da Taça de Portugal, no Municipal, com o Benfica «pela boa exibição, pelo ambiente, pelo que fizemos e porque discutimos a eliminatória».

A experiência no FC Famalicão «tem valido a pena. Aqui nada nos falta e só estamos empenhados no nosso trabalho e rendimento». O clube «é muito organizado, ambicioso e quer chegar a palcos maiores e tem condições para o conseguir, com o apoio dos adeptos que são incansáveis».

Diogo Gonçalves joga como extremo, mas já foi utilizado a lateral direito, uma posição que não é nova. O jogador não assume preferência, «porque cabe ao treinador decidir onde posso render mais. Tenho que estar preparado para dar o meu melhor, seja em que posição for».

Jogar na primeira equipa da Seleção Nacional «é um sonho» para quem já a representou nos escalões de formação.