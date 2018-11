Dinamarqueses vencem Campeonato do Mundo de Dança

O par Bjorn Bitch e Ashli Wiliamson foram os grandes vencedores do “Famalicão Dança”, prova que reuniu os melhores pares do mundo, em representação de 19 países.

O Campeonato do Mundo 10 Danças Profissionais decorreu na noite deste sábado, no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão. No final da competição, os dinamarqueses Bjorn e Ashli estavam radiantes com a vitória e maravilhados com a organização pelo espetáculo que proporcionou.

A realização desta competição internacional fez prova «de que Famalicão é capaz de realizar eventos à escala mundial», assegurou o vereador Mário Passos. Anabela Gomes, presidente da Gindança, estava radiante «pela forma como tudo correu. Estamos satisfeitos e orgulhosos», disse, no final da competição