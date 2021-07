Dinamarqueses elegem Famalicão para reposicionarem a empresa Comfysocks

A Comfysocks é uma empresa dinamarquesa, fundada em 1998, que se instalou em Vila Nova de Famalicão em março deste ano, no âmbito de um processo de deslocalização da unidade produtiva. A empresa emprega 115 pessoas e encontra-se num complexo de 4 pavilhões industriais na Parque Empresarial de Pedra Leital, em Requião. A unidade têxtil foi visitada esta semana pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e pelo vereador para a Economia e Inovação, Augusto Lima.

«Tem sido um ano atípico em muitas dimensões, mas para nós repleto de grandes e interessantes mudanças, para corresponder a um vasto grupo de clientes em crescimento e líderes nos seus segmentos», explicou o diretor da empresa em Famalicão, Filipe Pereira. «É neste contexto que a Comfysocks Portugal tem um projeto de investimento para o biénio 2021/2022 de 2,2 milhões de euros e conta criar cerca de 150 postos de trabalho neste período», acrescentou.

Filipe Pereira afirmou ainda que a empresa tem como objetivo estar no centro do desenvolvimento têxtil tecnológico, «com recursos humanos de elevada competência, capaz de prestar um serviço de excelência e com práticas de negócio sustentáveis». De acordo com o diretor da empresa, «eleger o Norte de Portugal e em particular Vila Nova de Famalicão foi de certo modo uma escolha fácil quando o alinhamento de práticas, estratégias e sinergias têm tanto em comum».