Diego Batista é reforço do F.C.Famalicão

Diego Batista é o mais recente membro da família F.C.Famalicão, tendo assinado contrato por três épocas.

O médio, de 20 anos, chega do Sport Lisboa e Benfica, clube ao qual estava ligado desde 2012 e pelo qual conquistou vários títulos nacionais nos escalões de formação.

Foi com muito agrado que recebi o convite do Futebol Clube de Famalicão. É um clube que já demonstrou ter o objetivo de apresentar um futebol positivo, através do qual consegue potenciar o valor dos jovens jogadores