Dicas Pimenta & Leão contra o Covid-19: Saiba quais os produtos para uma desinfeção eficaz

A empresa Pimenta & Leão lda tem uma grande variedade de produtos de higiene e limpeza para diferentes ramos de atividade, como lavandaria, área alimentar, hotelaria, construção, indústria, veículos, tratamento de água e piscinas.

Nesta fase de combate ao coronavírus, nunca a limpeza e desinfeção fizeram tanto sentido; mas é muito importante que sejam feitas com os produtos certos para certeza quanto à eficácia da aplicação.

Deve ter especial atenção na desinfeção das mãos, superfícies e a roupa. Para as mãos gel ASEPTIC; para as superfícies recomenda DESCOL, desinfetante bactericida, fungicida e virucida; para a roupa o melhor é PEROX, branqueador líquido, desinfetante de baixa temperatura, rico em oxigénio ativo para roupa branca e de cor, exceto lã e poliamida.

Mãos – Aseptic

– Gel hidroalcoólico para desinfeção das mãos

– Cumpre as seguintes normas:

NORMA UNE – EN 1500

NORMA UNE – EN 1276

NORMA UNE – EN 1650

NORMA UNE – EN 14476

NORMA UNE – EN 12791

NORMA UNE – EN 13727

NORMA UNE – EN 14348

NORMA UNE – EN 13624

Aplicar sobre a pele saudável, limpa e seca. Para desinfeções rotineiras aplicar no mínimo 3 ml (2dosificações) e esfregar até secar completamente (30 seg.).

Superfícies – Descol

– Desinfetante bactericida, fungicida e virucida para superfícies

– Cumpre as seguintes normas:

NORMA UNE – EN 13697

NORMA UNE – EN 14476

Não deverá misturar-se com nenhum outro produto químico. Incompatível com agentes oxidantes. O DESCOL utiliza-se puro ou diluído no máximo a 80% em água. Aplica-se por pulverização ou imersão das superfícies a desinfetar, durante um tempo mínimo de contacto de 5 a 15 minutos. No final enxaguar com água potável.

Roupa – Roupa

-Branqueador líquido desinfetante de baixa temperatura rico em oxigénio ativo para roupa branca e de cor, exceto lã e poliamida

– Cumpre a seguinte norma:

NORMA ASTM E 2406 – 09

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO:

Aplicar o produto, entre 5-10 g/kg de roupa seca, tendo em conta que não se deve ultrapassar os 65ºC e mantendo o pH do banho entre 9-10

(manusear com luvas)

Para encomendar pode contactar a empresa através do [email protected], www.pimentaeleao.pt. Avenida Américo Teixeira 264 pavilhão 3, 4795 – 160 Rebordões. Contacto telefónico 252 875 035.

“Trabalhamos para o servir desde 2002”, é o lema da Pimenta & Leão lda.